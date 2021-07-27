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Giriş Tarihi: 27.7.2021 12:57

Şanlıurfa'da bir ayda 15 can gitti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da bir ayda 15 can gitti

Şanlıurfa’da, son 1 ayda DSİ’ye ait sulama kanalları, baraj ve su göletlerinde boğularak can verenlerin sayısı 15 oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak, “Su hayattır Can almasın” ifadelerini kullanan bir paylaşım yaptı.

9 günlük bayram tatilinde Türkiye genelinde 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 48 kişi boğularak can verirken, Şanlıurfa'da ise Kurban bayramında 7 olarak kayıtlara geçti. Şanlıurfa'da, son 1 ayda ise DSİ'ye ait sulama kanalları, baraj ve su göletlerinde 15 kişi boğularak hayatını kaybetti.

SULAMA KANALLAR, BARAJ VE GÖLETLER OYUN ALANI DEĞİLDİR

DSİ genel Müdürlüğü Serinlemek için sulama kanallarına girilmemesi gerektiğini belirterek ölüm riski olduğunu hatırlattı.

Sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek için vatandaşları uyaran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) hazırladığı bir video görseli ile sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak vatandaşları, "Su hayattır Can almasın" diyerek uyardı.

DSİ paylaşımında, "Sulama Kanalları Baraj ve Göletler Oyun Alanı Değildir. Yüzmek ve Serinlemek Maksadıyla Girmek ÇOK TEHLİKELİ VE YASAKTIR. Su Hayattır Can Almasın..." ifadeleri ile çocuklarında bu yerlerden uzak tutulmasını istedi.

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Şanlıurfa'da bir ayda 15 can gitti
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