Şanlıurfa'da kamyonun freni boşaldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi Balıklıgöl Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kaza; iddiaya göre; Akabe TOKİ'den şehir merkezine inen 31 Y 2354 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Kontrolsüzce aşağı ilerleyen kamyon sürücüsü, yeşil ışıktan geçen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan Keziban Polat yola savrulurken sürücü Murat Polat ise kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyon yan yatırılarak sürücü altından çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl devlet hastanesine kaldırılan Murat Polat, doktorların tüm müdahallerine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklete bulunan Keziban Polat'ın ise durumunun ağır olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.