Sarraf baba ile iki oğlu 100 kişiyi 30 milyon lira dolandırdı

Melikgazi İlçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan kazancılar çarşısında sarraf dükkanı açan N.K.S, oğulları N.H.S ve E.S ile birlikte bir çok kişiyi kar payı vaadi ile dolandırdı. Müşterilerine kar payı vaat ederek 30 milyon liralık ziynet eşyası aldı. Vaat edilen kar payını alamayan 100 mağdur ziynet eşyalarını da geri alamayınca polise ihbarda bulundu. Harekete geçen Kayseri polisi, sarrafa N.K.S ve oğlu N.H.S'yi yakalayarak gözaltına aldı. N.K.S'nin diğer oğlu E.S'nin ise firar ettiği anlaşıldı. Polis E.S'yi yakalamak için çalışma başlatırken, gözaltına alınan sarr8afa baba ile oğlu sorgulanmak üzere Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.