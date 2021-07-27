Selde kaybolan kamyon şoförünün nişanlısından yürek burkan paylaşım

Kamyon şoförü olan Serdar Yiğit'in, hafriyat almak için sıra beklerken aracından indiği sırada yolun kenarının göçmesi sonucu gelen taş ve toprakla sele kapıldı. Yiğit'in, nişanlısı Ayşe Yıldırım'ın sosyal medyasından yaptığı paylaşım yürek burktu. Tevbe süresinin 40. ayetini paylaşan Yıldırım, yakınlarından dua etmesini istedi.

"SAĞ SALİM GELMENİ BEKLİYORUZ SEVDAM"

Ağustos ayında düğün yapacağı öğrenilen kayıp kamyon şoförünün nişanlısı Ayşe Yıldırım(35) sosyal medyasından yürek burkan paylaşım yaptı. Yıldırım " En zor zamanda bile ümitsizliğe kapılma. Umudum sensin Rabbim. Dualarımıza ihtiyacım var dostlarım. Allah'ın izniyle, sizlerin duasıyla sağ salim bulacağız Serdarımı. Dua kurtuluşun anahtarıdır. Dualarla sağ salim gelmeni bekliyoruz SEVDAM" paylaşımı yürekleri dağladı. Nişanlı çiftin düğün sonrası Murgul'da oturacakları evi de hazırladıkları öğrenildi.