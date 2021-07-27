Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Selde kaybolan kamyon şoförünün nişanlısından yürek burkan paylaşım
Giriş Tarihi: 27.7.2021 16:34

Selde kaybolan kamyon şoförünün nişanlısından yürek burkan paylaşım

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Selde kaybolan kamyon şoförünün nişanlısından yürek burkan paylaşım

Artvin'in Murgul ilçesinde, geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılıp kaybolan 40 yaşındaki Serdar Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor. Yiğit'in yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken nişanlısı Ayşe Yıldırım, dua beklediğini söyledi.

Kamyon şoförü olan Serdar Yiğit'in, hafriyat almak için sıra beklerken aracından indiği sırada yolun kenarının göçmesi sonucu gelen taş ve toprakla sele kapıldı. Yiğit'in, nişanlısı Ayşe Yıldırım'ın sosyal medyasından yaptığı paylaşım yürek burktu. Tevbe süresinin 40. ayetini paylaşan Yıldırım, yakınlarından dua etmesini istedi.

"SAĞ SALİM GELMENİ BEKLİYORUZ SEVDAM"

Ağustos ayında düğün yapacağı öğrenilen kayıp kamyon şoförünün nişanlısı Ayşe Yıldırım(35) sosyal medyasından yürek burkan paylaşım yaptı. Yıldırım " En zor zamanda bile ümitsizliğe kapılma. Umudum sensin Rabbim. Dualarımıza ihtiyacım var dostlarım. Allah'ın izniyle, sizlerin duasıyla sağ salim bulacağız Serdarımı. Dua kurtuluşun anahtarıdır. Dualarla sağ salim gelmeni bekliyoruz SEVDAM" paylaşımı yürekleri dağladı. Nişanlı çiftin düğün sonrası Murgul'da oturacakları evi de hazırladıkları öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selde kaybolan kamyon şoförünün nişanlısından yürek burkan paylaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA