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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Sıcaklar dönüyor

Sıcaklar dönüyor
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Öte yandan hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.
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Sıcaklar dönüyor
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