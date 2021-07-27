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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:43

Şiddete tepki olarak Ağrı Dağı ile evlendi!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Şiddete tepki olarak Ağrı Dağı ile evlendi!

Son zamanlarda tipi nedeniyle mahsur kalan dağcılarla anılan Ağrı Dağında bu defa ilginç bir etkinlik gerçekleştirildi. Dağcı Sevgül Erarslan, sırtında taşıdığı gelinliği Ağrı Dağının zirvesinde giydi. ‘Ağrı Dağı’ ile evlendiğini söyleyen Erarslan, kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin en yüksek tepesi Ağrı Dağı, bu defa mahsur kalan dağcılarla değil, gelinlikle Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlenen dağcı kadınla gündeme geldi.

Ağrı Dağı'na tırmanmak amacıyla 30 kişilik grupla beraber tırmanışa başlayan Dağcı Sevgül Eraslan, sırtında taşıdığı gelinliği kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekmek istediğini söyleyen Dağcı Sevgül Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim. Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayırımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız. Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir. Kadın ve çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sevgiyle, anlayışla, sabırla toplumda birlik ve düzeni sağlamamız umuduyla. Aydınlık bir günde olalım, gelecek bu günlerin oluşturduğu basamaklarla zaten aydınlanacaktır" şeklinde konuştu.

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Şiddete tepki olarak Ağrı Dağı ile evlendi!
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