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Giriş Tarihi: 27.7.2021 16:32

Siverek’te aşı kampanyasına destek

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te aşı kampanyasına destek

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Siverek Kaymakam Vekili Mustafa Akın, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırarak, vatandaşlara aşı olma çağrısını yineledi.

Siverek Kaymakamlığı toplantı salonunda aşı çalışmalarına ilişkin bazı Kanaat önderleri, Sivil Toplum kuruluşları ve İş adamları ile yapılan toplantı sonrasında Kaymakamlıkta oluşturulan aşı noktasında, ikinci doz aşısını yaptıran Vali yardımcısı Akın, aşılama biriminin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşlara mutlaka aşı olmaları çağrısını yineleyen Akın, özellikle gençlerin aşı olmaları gerektiğini bu kapsamda Şanlıurfa Valiliğince 24 yaş altı aşı olan gençlere perşembe günü düzenlenecek olan çekiliş ile çeşitli hediyeler verileceğini ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Yardımcısı Siverek Kaymakamı Vekili Mustafa Akın ile birlikte bazı Kanaat Önderleri, Sivil Toplum kuruluşları ve İş adamları koronavirüs aşısı olarak destek verdi.

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Siverek’te aşı kampanyasına destek
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