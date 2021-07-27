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Giriş Tarihi: 28.7.2021 03:08

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan iki arkadaştan Fevzi Atmaca (22) başından vurularak hayatını kaybetti, Halil Doğan (22) ise karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı

Olay, saat 01.00 sırlarında merkez Yüreğir ilçesi'nde meydana geldi. Tost yaptırıp, evlerinin yakınındaki marketin önüne gelen Fevzi Atmaca ve arkadaşı Halil Doğan, yanlarına yanaşan ve plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Şüphelilerin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri Atmaca'nın başına, diğeri ise Doğan'ın karnına isabet etti.



Saldırının ardından araçla ara sokaklara kaçan şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Başından yaralanan Atmaca, ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisi devam eden Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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