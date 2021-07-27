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Giriş Tarihi: 27.7.2021 12:44 Son Güncelleme: 27.7.2021 13:00

Son dakika: Gaziantep'te depo yangını!

Son dakika: Gaziantep'te depo yangını!

Gaziantep'te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESİ DUYULDU

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Son dakika: Gaziantep'te depo yangını!
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