Son dakika: Rize'yi yine sel vurdu! Karadeniz'de kriz masası kuruldu!

Şehirde daha önce yaşanan afet olaylarında meydana gelen hadiselerin de değerlendirildiği toplantıda, benzer durumların tekrarlanmaması için ilgili kurumlarca gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyi organize olunması, işbirliği içinde meydana gelen olaylara ivedilikle müdahale edilmesi hususları kararlaştırıldı.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK"

Giresun'da da Vali Enver Ünlü başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ünlü, başta AFAD olmak üzere tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu kaydederek, "Oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri aldık. İlimizin genel durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.