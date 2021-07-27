Son dakika: Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.