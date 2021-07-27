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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (27 Temmuz)
Giriş Tarihi: 27.7.2021 21:03

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (27 Temmuz)

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 27 Temmuz

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto’da bu akşam ödül 9 milyon 581 bin TL olacak. Biletlerini alıp heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen şans oyunu severler Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (27 Temmuz)

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam 9 milyon 581 bin TL büyük ikramiye verilecek. Heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen şans oyunu severler Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 TEMMUZ)

27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.

25 Temmuz Süper Loto sonuçları ise şöyle: 30 - 26 - 56 - 27 - 18 – 4

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (27 Temmuz)
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