Tarihi stadın 20 bin koltuğu satışa çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yerine millet bahçesi yapılacak olan tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadındaki yaklaşık 20 bin tribün koltuğu, taraftarlara hatıra kalması için sembolik fiyatla satışa çıkarılacak. Stadın tahliye ve yıkım işlemleri ihalesini alan firmanın sahibi Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "5 Ocak Adanalılar için duygusal anlamlar taşıyor. Biz de bundan dolayı tribündeki koltuklar, her iki takımın taraftarına hatıra kalsın istedik. Sembolik bir rakamla alıp evlerine koyabilecekler" dedi.

YIKIM İŞLEMİNE SAYILI GÜN

Adana Demirspor ve Adanaspor takımlarına ev sahipliği yapan 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı 19 Şubat'ta Yeni Adana Stadı'nın hizmete açılmasıyla kapılarını kapattı. Tarihi stadın yerine millet bahçesi yapılması için gerekli çalışmalar başladı. Stadın çimleri, kısa süre önce söküldü, yıkım işlemlerinin başlamasına da sayılı günler kaldı. Taraftarların pek çok anı biriktirdiği stadın tahliye ve yıkım işlemleri ihalesini alan firmanın sahibi Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, tribündeki koltukların kısa sürede söküleceğini söyledi.

"HATIRA KALSIN İSTEDİK"

Adanalı taraftarlara hatıra olması adına koltukların sembolik fiyatla satışa çıkarılacağını belirten Karslıoğlu, duyurunun yakında yapılacağını belirtti. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda acısıyla tatlısıyla binlerce anı biriktiğini kaydeden Mustafa Karslıoğlu, Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarının statla duygusal bağlarının olduğunu söyledi. Kentin yeni stadyuma kavuşmuş olmasının mutluluk verdiğini dile getiren Karslıoğlu, "5 Ocak Adanalılar için duygusal anlamlar taşıyor. Biz de bundan dolayı tribündeki koltuklar, her iki takımın taraftarına hatıra kalsın istedik. Sembolik bir rakamla alıp evlerine koyabilecekler" dedi.

BU KOLTUKLARA FİYAT BİÇİLEMEZ

Karslıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımında biliyorsunuz ki bu fiyatlar çok yüksekti fakat biz bunun bir 'hediye' niteliği taşımasını istiyoruz. Onun için küçük bir fiyat olacak. Zaten bu koltuklara fiyat biçilemez. Tarih kokan bu koltuklar takımlarına canı gönülden bağlı Adanalı taraftarlar için evlerinin bir köşesinde güzel bir hatıra olacak." Takımının maçlarını 13 yıldır kesintisiz olarak 5 Ocak Stadı'nda izlediğini anlatan Adana Demirspor taraftarı Ferhat Yıldırım ise koltukların anı olarak taraftarlara satılacak olmasının çok anlamlı hareket olduğunu söyledi.