Tay satışından 3 milyon 112 bin liralık gelir

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 34'ü 20 ile 315 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalede 43 arap koşu tayından 34'ü satılarak 3 milyon 112 bin lira gelir elde edildi.

İhalenin en pahalısı, Cenk Kılıç tarafından 315 bin liraya alınan "Kuzgun Efe" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Kuzgun Efe"yi, Tekin Biricik'in 230 bin liraya satın aldığı "Doruğun Ayazı" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 211 bin liraya Serdar Yavuz'un aldığı "Kürşat Batu" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.