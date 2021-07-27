TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Şentop, şehitlikten ayrılışında gazetecilerin soruları üzerine, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı'nın ilkini gerçekleştireceklerini belirtti.

Daha sonra üç ülke arasındaki ilişkileri devlet başkanları düzeyinde, daha güçlü hale getirecek uluslararası bir mekanizmanın oluşacağını ve bunun da önemli bir adımını burada gerçekleştireceklerini dile getiren Şentop, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan birliğinin, dostluğunun ve kardeşliğinin çok özel olduğunu vurguladı.