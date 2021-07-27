TEM'de feci kaza! 4 araç birbirine girdi

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yenidoğan Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan Özgür S. Ahmet Y. ve Hüseyin İ. idaresindeki otomobiller ile Refik B. kontrolündeki şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.