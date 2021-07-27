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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:34 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:51

TEM'de feci kaza! 4 araç birbirine girdi

İHA
TEM'de feci kaza! 4 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 otomobil ve şehirler arası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yenidoğan Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan Özgür S. Ahmet Y. ve Hüseyin İ. idaresindeki otomobiller ile Refik B. kontrolündeki şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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TEM'de feci kaza! 4 araç birbirine girdi
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