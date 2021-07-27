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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:43

Terör örgütünden kaçan 2 çocuk Şanlıurfa'da teslim oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Terör örgütünden kaçan 2 çocuk Şanlıurfa'da teslim oldu

Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü PKK-YPG'den kaçan 15 yaşındaki 1 erkek ve 16 yaşındaki 1 kız çocuğu Şanlıurfa'da MİT Bölge Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu teslim oldular.

Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü PKK-YPG tarafından çeşitli kültür etkinliklerine götürülme bahanesiyle ailelerinden alınan 15 yaşındaki erkek ve 16 yaşındaki kız çocuğuna terör örgütü tarafından 2 ay süreyle verilen ideolojik ve silahlı eğitim aldı.

Suriyeli 2 çocuk aldıkları eğitim sonrası, terör örgütünün elinden kaçtı. Türkiye'ye gelen Suriyeli iki terörist, MİT Bölge Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yaşları küçük olan iki terörist işlemlerinin ardından koruma altına alındı.

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Terör örgütünden kaçan 2 çocuk Şanlıurfa'da teslim oldu
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