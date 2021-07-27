Ters ev gezi turlarının da listesinde

Adana Yüreğir Belediyesi tarafından Hacı Sabancı Bulvarı üzeri Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan ters eve ziyaretçi akını devam ediyor. Açıldığı günden bu yana 29 bin 700 kişinin ziyaret ettiği ters evi vatandaşlar haftanın 7 günü 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyorlar. Gezi turları ve Adana'da faaliyet gösteren anaokulu ve kreşlerin de gezi listesinde yer alan ters ev bölgede önemli bir uğrak yeri olmaya başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir ilklerle tanışmaya devam edecek" dedi.

İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR

Farklı konseptiyle dikkat çeken ters ev, içerisinde bir aile yaşıyormuş hissi veriyor. Profesyonel ekipmanlar kullanılarak zemine yani tavana sabitlenen eşyalar, görenleri şaşkına çeviriyor. Tavan ve çatının yerde, yerde olması gereken ev eşyalarının ise tavanda olması nedeniyle ziyaretçiler eğlenceli ve ilginç fotoğraflarla bu anıyı ölümsüzleştiriyorlar. Bölgede ilk olması ve her kesime hitap etmesi nedeniyle yoğun ilgi gören ters ev ziyaretçileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Haziran ayında 16 bin kişinin ziyaret ettiği ters evi Temmuz ayında ise bu güne kadar 13.700 kişi ziyaret etti.

"İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Yüreğir'de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Ters eve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi artarak devam ediyor. Adana'nın yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlarımızın da uğrak yeri oldu. Bunun yanı sıra bölgemizde faaliyet gösteren anaokulu ve kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımız da ters evi ziyaret ediyorlar. Yüreğir'de insana dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.