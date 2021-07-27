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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:54

Ters yönde giden araçlara helikopter takibiyle tespit

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ters yönde giden araçlara helikopter takibiyle tespit

Adana’da otoyolda ters yönden giden araçlar polisin helikopter takibiyle tespit edilip para cezası uygulandı.

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların ters yönden gittiği ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi.

SİREN ÇALDI

Polis kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden siren çalarak uyardı. Görüntülere yansıyan 2 araç sürücüsüne, "Ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama" suçundan toplamda bin 627 lira idari para cezası kesildi. Polisin helikopterle yaptığı denetim saniye saniye görüntülendi.

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Ters yönde giden araçlara helikopter takibiyle tespit
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