Koronavirüsün mutasyona uğramış son hali olan Delta varyantı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk olarak Hindistan'da görülen, daha sonra ise İngiltere'de patlama yapan delta plus varyantı, dünya genelinde endişeye neden oluyor. Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Bu noktada aşı delta varyantına karşı koruyucu mu gibi sorular merak konusu oluyor. Peki, Delta virüsü nedir, Delta virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
"Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının belirtilerini şöyle sıraladı;
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Ateş, titreme
Kas ağrıları
Karın ağrısı ve burun akıntısı
Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.
Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.
"İnsanlar belirti vermeden de hastalığı atlatabiliyorlar bu nedenle virüsü süper bulaştırabiliyorlar. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor. Bunun dışında delta varyantında pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında Hindistan bölgesinde artış olduğu gözlemleniyor."
AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?
"Aşı, Delta varyantına karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca; "Biontech aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. Astra Zeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor."