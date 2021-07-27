Koronavirüsün mutasyona uğramış son hali olan Delta varyantı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk olarak Hindistan'da görülen, daha sonra ise İngiltere'de patlama yapan delta plus varyantı, dünya genelinde endişeye neden oluyor. Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Bu noktada aşı delta varyantına karşı koruyucu mu gibi sorular merak konusu oluyor. Peki, Delta virüsü nedir, Delta virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?