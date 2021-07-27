Vali Çeber: “Dere kenarlarından uzak duralım”

Rize Valisi Kemal Çeber, "Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerdelerse ise güvenli bölgelere geçmelerini rica ediyoruz." dedi.

Vali Çeber, vatandaşları aşırı yağış sonrasında oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkili olması beklenen yağış dolayısıyla AFAD Acil Yönetim Merkezinde, Vali Çeber başkanlığında "kriz masası" kuruldu. Vali Kemal Çeber, saat 13.00'ten sonra Rize genelinde yağışların etkili olacağını ve metrekareye 100 metreküpün üzerinde yağış düşebileceğini belirtti.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Yağışların 21.00'den sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğine ifade eden Vali Çeber, "Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı tedbirli olmalarıdır. Özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerdelerse güvenli bölgelere geçmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıyla birlikte gerekli önlemleri aldıkları ifade eden Vali Çeber, "Aşırı yağışlardan dolayı oluşması muhtemel olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edebilmek adına Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kriz masasını oluşturduk. Şu an itibarıyla ilimizin bilhassa doğu bölgesi yoğun yağmur almasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bizler tüm kurumlarımızla anbean gelişmeleri takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak adına tüm tedbirleri almış durumdayız." dedi.

VALİ ÇEBER: RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve su taşkını uyarıları kapsamında yağışın da başladığı Rize'de oluşturulan kriz merkezinde anlık veriler değerlendiriliyor; ekipler ise olumsuzluk durumlarına karşı bölgeye yönlendiriliyor. Vali Kemal Çeber, başkanlık ettiği AFAD kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyuran Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. Malumlarınız 3-4 bakanımız sürekli Rize'de, Artvin'de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldi, gitti. Bu 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Son 2-3 gün de kalıcı imalatlara başlamıştık. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir başarı olarak düşünüyoruz bunu ama bu gece sabaha karşı başlayacak ve yaklaşık 48 saat sürecek yeni yoğun yağış uyarımız vardı. Biz de buna karşı bütün tedbirlerimizi 2 gündür planlıyoruz. Örneğin; bütün ilçelerimiz dahil çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik." diye konuştu.