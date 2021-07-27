Whatsapp Canlı Konum Nasıl Gönderilir? İphone Android Telefonlarda Whatsapp Canlı Konum Yollama

Whatsapp canlı konum gönderme özelliği kullanıcılara büyük kolaylık sunuyor. Canlı konumunuzu yollayarak karşınızdaki kişiye nerede olduğunuzu anbean gösterme imkânına sahipsiniz. Bu özellikten haberdar olmayan, henüz hiç kullanmayan kullanıcılar Whatsapp canlı konum nasıl gönderilir sorusuna cevap arıyor. Whatsapp'tan canlı konum göndermek için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altında yer verdik. İphone ve Android telefonlarda Whatsapp canlı konum nasıl gönderilir? İşte, Whatsapp canlı konum yollama adımları

WHATSAPP CANLI KONUM NEDİR?

Whatsapp'ın son dönemde en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesidir. Bu özellik normal konum gönderme ile karıştırılmaktadır. Canlı konum göndermenin Whatsapp'taki simi ''Mevcut Konumu Gönder'' butonudur. Anlık konumu göndermek için ise ''Şu aAnki Konumu Paylaş'' butonuna basmanız gerekmektedir.

Whatsapp'ta canlı konumunuzu yollayarak karşınızdaki kişinin sizin nerede olduğunuzu canlı takip etme fırsatı verebilirsiniz. Örneğin; beklediğiniz bir arkadaşınızdan canlı konum isteyerek onun nerede olduğuna ve kaç dakika sonra sizin yanınıza gelebileceğine göz atabilirsiniz.

WHATSAPP CANLI KONUM GÖNDERME

Whatsapp'ta arkadaş listenizde yer alan kişilere canlı konum göndermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Whatsapp'ı açınız.

Canlı konum göndermek istediğiniz arkadaşınızın konuşma penceresini açınız.

Konuşma penceresinde yer alan + butonuna tıklayınız.

Buradan ''Konum'' seçiniz.

Karşınız çıkacak olan pencereden ise ''Mevcut Konumu Paylaş'' tıklayınız.

Mevcut konumunuzun kaç saat süreyle paylaşılacağını da seçtikten sonra canlı konumu başarıyla göndermiş olacaksınız.

ŞU ANKİ KONUM İLE MEVCUT KONUM ARASINDAK FARK NEDİR?

Whatsapp'ta konum göndermek isteyenlerin en çok karıştırdığı konulardan birisidir. Canlı konumunu paylaşmak isteyenler çoğu zaman bir diğer seçeneği seçerek hataya düşmektedir. İki konumun özelliği ise şöyle;

Mevcut Konumu Paylaş: Mevcut konum ''canlı konum'' anlamına gelir. Bunu seçerek dilediğiniz süreyi de belirleyip canlı konum paylaşabilirsiniz.

Şu Anki Konumu Paylaş: Şu anki konumunuzu gönderdiğinizde o an bulunduğunuz yerin konumu gidecektir. O bölgeden ayrılsanız da bu konum değişmeyecektir.