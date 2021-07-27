Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Antalya – Korkuteli yolu 50'inci kilometresinde Tahtalı Beli mevkiinde otomobilin 15 metre yükseklikten düştü. Mehmet Şimşek'in kullandığı tahmin edilen otomobil seyir halinde iken kontrolden çıktı. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan araç, 15 metre yükseklikten uçtu.

Kazada, doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdikten sonra hemen yardıma koştular. Araçtan çıkarılan Şimşek çifti olay yerine gelen sağlık ekiplerinin doktor çifti ambulanslarla hastanelere kaldırılmışlardı.

Aslıhan Ensari Şimşek'in babası çiftin bayram tatil için Ankara'dan Antalya'ya geldiklerini söyledi. Kazanın nasıl olduğu hakkında bilgilerinin olmadığını belirten aile yakınları, "3 yıllık evliydiler. Kaza nasıl olmuş bilgimiz yok. Bütün aile şoktayız. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. Hayatını kaybeden Mert Şimşek'in cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'Nda toprağa verileceği öğrenildi.