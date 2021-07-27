Yaptığı maketlerle tarihi Bartın Evlerine ışık tutuyor

Bartın'da yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Güldür; "Yurt içi ve dışında inşaat sektöründe üst kademe yöneticiliği emekli olduktan sonra memleketime döndüm. 21 yıldır amatörce evlerin maketlerini boş vakitlerimi geçirmek için yapıyordum. 2010 yılında Bartın'a gelen bir Fransız profesör 'Evlerimiz çok güzel ama kıymet bilmiyorsunuz, bu evleri restore ederek gelecek kuşaklara aktarmanız lazım' dedi. Bu sözü beni etkiledi. Bartın merkezinde atalarımızdan kalan ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği 180 tane tarihi ev var, bunların birçoğu atıl durumda, yok olmak üzere, çok azı restore edilerek kullanılıyor." dedi.

"MAKET EVLER RESTOREYE IŞIK TUTUYOR"

Güldür; "Osmanlı Dönemi'nin sivil mimari örneklerini sergileyen ve yakın tarihi özetleyen birer tablo gibidir. Art Nouveau ve Barok sanatlarını yansıtan Bartın Evleri; genellikle iki katlı ve 'Daraba' denilen ağaç çitlerle çevrili bahçe içindedir. Katlar ahşap-karkas olup, zemin katları taştır. Geleneksel evler mümkün olduğunca çok pencerelidir. Bunlar, özgün giyotin pencereler olup, sadece merdiven ve cumbaları aydınlatanlar yuvarlak formludur. Pencereler arasında yer alan ve 'Kuşluk' denilen silmeler tüm yapıyı kuşatmaktadır. Evlerin pencereleri, merdivenleri ve tavanları birer süsleme öğesidir. Ben yapacağım evin ilk önce dört bir cepheden fotoğraflarını çekiyorum. Ondan sonra lazer metre ile santim santim ölçüyorum. Ölçümlerimi 1/35 ölçüsünde küçültüp gerçek ahşap kullanarak evleri yapıyorum. Bir evin yapımı bir ay bazen biraz fazla sürüyor. Örneğin evlerin dış cephesinde kullanılan ağaç şeritlerin maket evimdeki kullandığım ceviz kaplamaların ölçülerini 1/35 oranında büyütüldüğünde o evde kullanılan bu ağaç şeritlerin kaç santim olduğu ve kaç adet kullandığının gerçek değeri ortaya çıkar. Aynı şekilde pencerelerde öyle pençeler bire bir şekil olarak aynıdır ve 1/35 oranında büyütüldüğünde o pencerenin gerçek boyutu ortaya çıkar. Yaptığım maket evlerin asılları restore edilmeye kalkıldığında yaptığım evlerin orijinal şekli ve boyutları ile yapılabilinir. Türkiye de benim uyguladığım şekilde tarihi evlerin maketlerini yapan bildiğim kadarı ile yok." açıklamasında bulundu.

EV SAHİPLERİ EVLERİN MAKETLERİNİ YAPTIRIYOR

Tarihi ev sahipleri maketlerini yaptırdıklarını belirten Güldür; "Asıl amacım tarihi Bartın Evlerini kurtarmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bazen restore ettirmek isteyen ev sahipleri evlerinin bana maketlerini yaptırıyorlar ve böylece evlerini orijinal şekilde restore ettirmiş oluyorlar. Böylece ata yadigarı evlerimiz gerçek şekil ve boyutları ile orijinal hali bozulmadan gelecek nesillere ve Türk Kültürüne, turizme aktarılmış oluyorum. Ayrıca restorasyon bölümünde okuyan öğrencilerimizde yaptığım maket evlerde tez hazırlamada tezlerine ışık oluyor ve tezlerinden yüksek not alıyorlar." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Cemal Akın'ın kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Ahmet Güldür; "Sağ olsun başkamız bana kent tarihi müzenin atölyesinde bir yer tahsis etti. Maketle evleri burada yapıyorum pandeminden önce öğrencilerim vardı, onlara işi öğretip benden sonra bu işin devamı olması için ders veriyordum, ama araya pandemi girdi, inşallah yakın zaman da yine kurs açarım. Bir iki öğrencim geliyor burada ben ile yapıyorlar. Gerçek şekilde Bartın Evlerini yapmak kolay bir iş değil ama ben bu işi severek yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece de yapacağım. Ayrıca Kent Tarihi Müzesinde yaptığım maket evler sergileniyor. Ziyaretçiler tarihi evlerimiz hakkında gerçek bilgi sahibi oluyorlar. Maket evlerin bulunduğu bir sokak yaparak Bartın'ın sosyal yaşamı hakkında bilgi sahibi olunuyor." ifadelerini kullandı.