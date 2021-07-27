Yürek yakan kare: Gözyaşlarına boğuldu...



Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Şimşek çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Mert Şimşek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslıhan Ensari Şimşek'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.