Zehra Güneş hayatı ile son günlerde merak ediliyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelen Güneş'in küçük yaşlarda sporla ilgilendiği biliniyor. Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan.ve 2 sene üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşayan genç oyuncu 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Peki Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında? Zehra Güneş nereli?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

1999 doğumlu olan Zehra Güneş, İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.

Zehra Güneş 1.97 metre boyunda, 82 kilo ve yengeç burcudur.

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.

Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. 2 sene üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2015-16 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

* 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

* 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

* 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

* 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu