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Giriş Tarihi: 28.7.2021 23:08

15 yaşındaki genç kız kazada ağır yaralandı

İHA
15 yaşındaki genç kız kazada ağır yaralandı

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki bir genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Sivas'ta 15 yaşındaki bir genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri yolunda meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine gelen M.T. yönetimindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kardeşten A.M.K.'ya (15) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. 15 yaşındaki A.M.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayatı tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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15 yaşındaki genç kız kazada ağır yaralandı
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