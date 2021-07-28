8 saatlik operasyonla ikinci rahim nakli yapıldı

Türkiye'nin ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde 40 kişilik ekip tarafından, 8 saatlik operasyonla Havva Erdem
'e (32) yapıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının rahmi bağışlanınca, Antalya Alanya
'da 5 yıldır nakil bekleyen Havva Erdem ile eşi Şükrü Erdem
, önceki akşam 22.00'de hastaneye geldi. Organ Nakli Merkezi
'nde operasyon için hazırlanan Havva Erdem, 04.30'da meliyathaneye alındı.
Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan
ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan
ile Organ Nakil Merkezi
'nden 40 kişilik ekip gerçekleştirdi. Operasyon sonrası gazetecilere açıklama yapan Özkan çifti "Türkiye'nin ikinci rahim naklini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlık Bakanlığı
ekibine teşekkür ederiz. Vefat eden kişinin dokularının nasıl faydalı olunacağına dair inanılmaz bir yarış oldu. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. İnşallah kısa sürede hastamızın çocuğunu eline almasını bekliyoruz" dedi.
İLK RAHIM NAKLİNİN YAPILDIĞI DERYA GEÇEN YIL ANNE OLDU
Derya Sert
'e 23 yaşındayken, yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 2011'de 7 saatlik operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, geçen yıl erkek bebek dünyaya getirmişti.