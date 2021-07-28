Adana ve Osmaniye'de orman yangını! Bazı evler boşaltıldı

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ, BAZI EVLER BOŞALTILDI
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.
OSMANİYE'DE DE YANGIN ÇIKTI
Öte yandan bugün öğle saatlerinde Osmaniye'nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı. Yangının ulaştığı köyde Jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi.
"KÖYLÜLERİMİZ EŞYALARINI, HAYVANLARINI ALARAK KÖYÜ BOŞALTMIŞ DURUMDA"
Köy muhtarı Hüseyin Doğan köyün tamamen boşaltıldığını söyleyerek, "Yangın şu anda köyümüze ulaşmış durumda. Köylülerimiz eşyalarını hayvanlarını alarak köyü boşaltmış durumda. Jandarma da burada bizden köyün boşaltılmasını istedi. Yangın umarız bir an önce söndürülür" şeklinde konuştu. Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemiyor.
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
Ayrıca Mersin'in Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.
BAZI EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı. Vali Ali İhsan Su da ilçenin Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezine gelerek Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi. Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı. Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi. Yangınlara karadan müdahale sürüyor.