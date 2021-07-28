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Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:16 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:16

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya giden Kerem Özbek (38) idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

2 sürücü ve 1 muavinle birlikte toplam 38 kişinin bulunduğu otobüsle şoför Özbek'in de aralarında olduğu 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
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