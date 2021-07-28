Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya giden Kerem Özbek (38) idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

2 sürücü ve 1 muavinle birlikte toplam 38 kişinin bulunduğu otobüsle şoför Özbek'in de aralarında olduğu 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.