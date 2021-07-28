Alanya Belediyesi’nden hayvan barınağı açıklaması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Hayvan Barınağında incelemede bulunarak barınak hakkında sosyal medyada üretilen spekülasyonlara yanıt verdi.

Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim hayvan rehabilitasyon merkezimizle ilgili birçok spekülasyon var. Bunlarla ilgili son zamana kadar susmuştuk ama bugün bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Bundan 7-8 ay önce Akdeniz Hayvanseverler Derneği üyesi ve yönetiminde olan arkadaşlarımız geldiler ve gayet samimi bir şekilde dediler ki 'Biz hayvan barınağındaki hayvanlara dernek olarak sizlere yardım etmek isteriz. Projelerimiz var.' Biz de kabul ettik. Sorumlu müdürlerimiz ve veteriner hekimlerimizle görüştürdüm. Birkaç ay geçmesinin ardından 'Biz buradaki yönetimi değiştirmek istiyoruz' diye geldiler. Biz bu konuda amaçlarının ne olduğunu bilmediğimizden 'Bizim eksiklerimiz neyse söyleyin, projeleri birlikte yürütelim' dedik. Zaman ilerledikçe olumsuz isteklerle gelmeye başladılar. Bizlere 'Biz bu müdürle çalışmak istemiyoruz, biz kendimiz müdür atayacağız' dediler. Kendi eş, dost, akrabalarını müdür olarak atamak istediler. Biz bu durumun art niyetli olduğunu düşünüyoruz çünkü Alanya'da 32 tane kedi-köpek oteli, kedi-köpek pansiyonu gibi ticari faaliyetler var. Burayı kötüleyerek kendilerine kazanç sağlamak istiyorlar. O zaman yanımıza gelen kişilerin yakınları ve çevrelerinde birkaç kişinin köpek-kedi pansiyonları olduğunu biliyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme kararıyla bu kişilerin sosyal medya hesaplarına erişimin kapatılmasına karar verildi. Arka taraftan tellerden içeriye giriyor. Bu art niyetli arkadaşlarımız içeriye izinsiz bir şekilde giriyor. Burası bayramda resmi tatil olmasından dolayı kapalıydı. Veteriner hekimlerimiz, teknik ekibimiz 10 kişi kurban olduğu için hem kurban yerlerinde hem de burada vardiyalı bir şekilde çalıştı. Ama bu arkadaşlar profesyonelce, toplumu galeyana getirerek, hem burada çalışan müdürlerimizi, veteriner hekimlerimizi ve personelimizi töhmet altında bıraktılar. Bunu art niyet olarak kendi ticari işleri, menfaatleri için yapanlar mutlaka adaletin önünde hesap verecekler. Burada her ay 10-15 arası hayvanımızı sahiplendiriyor, sıcak bir yuvayla buluşturuyoruz. Her ay bu bölgedeki 80-100 arası hayvanımızı kısırlaştırıyoruz. Sadece bir kedi-köpekle değil doğada bulunan hayvanları, kartalından, atmacasına, ceylanlar bile barınağımızda Doğa Koruma ve Milli Parklar ile yaptığımız protokol neticesinde o hayvanları da iyileştirerek doğaya tekrar kazandırmaya çalışıyoruz."