Antalya'da kır faciasında kahreden detay! Mustafa Ölmez kızı için canını feda etti





Damadın kuzeni olan Mustafa Ölmez'in, olay anında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'nın üstüne kapandığı ortaya çıktı. Yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü" dedi. Öte yandan Mustafa Ölmez'in yakınlarının, işletme hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.