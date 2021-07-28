Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aşı için vatandaşları yönlendirin
Giriş Tarihi: 29.7.2021 00:16

Aşı için vatandaşları yönlendirin

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Aşı için vatandaşları yönlendirin

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Kırıkkale Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen ve bir önceki toplantıda gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşup kavuşmadığına dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Sezer, son günlerde köylerde de yaşanan su sıkıntısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 salgınında Kırıkkale'de vaka sayılarında artış olduğunu, aşı oranının düşük olduğunu muhtarlardan vatandaşları aşı için yönlendirmelerini talep etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Toplantı , merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarının ayrı ayrı söz alarak sorun ve taleplerini aktarmalarının ardından sona erdi. Vali Yunus Sezer'in muhtarlarla bir araya geldiği toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İdari ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ve ilgili birim müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aşı için vatandaşları yönlendirin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA