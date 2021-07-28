Aşı için vatandaşları yönlendirin

Kırıkkale Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen ve bir önceki toplantıda gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşup kavuşmadığına dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Sezer, son günlerde köylerde de yaşanan su sıkıntısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 salgınında Kırıkkale'de vaka sayılarında artış olduğunu, aşı oranının düşük olduğunu muhtarlardan vatandaşları aşı için yönlendirmelerini talep etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Toplantı , merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarının ayrı ayrı söz alarak sorun ve taleplerini aktarmalarının ardından sona erdi. Vali Yunus Sezer'in muhtarlarla bir araya geldiği toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İdari ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ve ilgili birim müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.