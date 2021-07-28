'Kısırlık yapıyor' ve benzeri asılsız iddialar ve bilinçsizlik nedeniyle aşılanma oranın düşük kaldığı bu yüzden de vaka sayılarının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu
bölgesinde halkın aşı yaptırması için bölgede 'mele' olarak tabir edilen din âlimleri devreye girdi. Diyarbakır
Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi "Din görevlileri olarak bütün toplumu aşıya teşvik ve davet ediyoruz. Allah rızası için aşı olun" derken Batman
'da mele Hamit Ergin "Salgının ilk gününden itibaren halkı bilinçlendirmek görevimiz. Aşı olmak bir mesuliyettir" sözleriyle aşı çağrısı yaptı. Mardin
'de din âlimi Beşir Aksoy
"Aşı zaruridir. Allah diyor ki 'Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.' Tabipler 'aşı olun' diyorlarsa aşı olunması gerekir" sözleriyle vatandaşa uyarıda bulunurken Diyarbakır İmam Nevevi Medresesi hocası Sadullah Ergün "En son veba da Kovid-19 olarak tanımlanan bu hastalıktır. Önlem almak vazifedir. İslam dini tedaviyi öneriyor. Aşı olmak her Müslüman'ın görevidir, vaciptir" diye konuştu.