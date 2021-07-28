Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:45

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin oto garından çıkan otobüs Afyon-Sandıklı'da kaza yaptı. İçerisinde askerlerin olduğu yolcu otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Alanya'dan Amasya'ya gitmek için yola çıkan ve içerisinde asker yolcuların da bulunduğu otobüs kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan Amasya'ya seyir halinde olan ve içerisinde Alanyalı askerlerin de olduğu otobüs Afyon-Sandıklı düzlüğü civarında kaza yaptı.

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan otobüste şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada bir astsubay hafif yaralanırken, kazanın ardından 2 saat yolun trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asker ve sivil yolcuların bagajlarının kazanın ardından otobüste kaldığı belirtildi.

Kalan bagajlar daha sonra Ankara'ya gönderilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA