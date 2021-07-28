Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 yaralı

Alanya'dan Amasya'ya gitmek için yola çıkan ve içerisinde asker yolcuların da bulunduğu otobüs kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan Amasya'ya seyir halinde olan ve içerisinde Alanyalı askerlerin de olduğu otobüs Afyon-Sandıklı düzlüğü civarında kaza yaptı.

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan otobüste şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada bir astsubay hafif yaralanırken, kazanın ardından 2 saat yolun trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asker ve sivil yolcuların bagajlarının kazanın ardından otobüste kaldığı belirtildi.

Kalan bagajlar daha sonra Ankara'ya gönderilecek.