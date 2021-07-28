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Giriş Tarihi: 28.7.2021 16:17

Avukat ve kardeşinin katil zanlısı tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Avukat ve kardeşinin katil zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşini öldüren O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka mahallesinde geçen hafta Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan'ı öldüren O.A. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı çalışması neticesinde O. A., saklandığı yerde 10 gün sonra yakalandı.

İsa Alkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi olduğu öğrenilen O.A, olayın ardından kaçmıştı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı çalışmasıyla 10 gün sonra saklandığı yerde yakalanan O. A, Şanlıurfa Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Avukat ve kardeşinin katil zanlısı tutuklandı
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