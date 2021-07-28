AYM’den orman sınırları içinde kalan taşınmaza ilişkin karar

Orman sınırları içinde kaldığı tespit edilen tapulu taşınmaz için tazminat ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunuldu. Yüksek Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.



Sabahat Günindi'ye, dedesi M.A.'dan Sarıyer ilçesi Bahçeköy'de bin 838 metrekare büyüklüğünde ki taşınmaz miras kaldı. Sabahat Günindi, dedesinden miras kalan taşınmazın orman olduğu gerekçesiyle 1945 yılında tapusunun tazminat ödenmeksizin iptal edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.



Buna karşın, Sabahat Günindi, Sarıyer 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde Hazineye karşı dava açtı. Dava dilekçesinde başvurucu, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere bin TL tazminat talebinde bulundu. Sabahat Günindi, 1959 tarihli arazi kadastrosuyla taşınmazın orman olduğu gerekçesiyle revizyon görmemesiyle birlikte mülkünden yoksun kaldığını belirtmiş ve mülkiyet hakkına yönelik bu sınırlandırma nedeniyle devletin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nca tazminat ödeme yükümlülüğünün doğduğunu ifade etti. Sarıyer 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, başvurucunun Hazine aleyhine doğrudan tazminat davası açamayacağını, öncelikle tapu davası ve tescil davası açıp söz konusu davanın reddedilmesinden sonra tazminat davası açabileceği gerekçesiyle davayı husumet yönünden reddetti. Anılan karar Yargıtay 20. Hukuk Dairesi kararıyla bozuldu. Bozma kararında, tapu sicilinin yanlış tutulması sebebiyle doğan zararlarda 4721 sayılı Kanun uyarınca Hazine aleyhine tazminat davası açılabileceği ifade edildi.



Bozma kararından sonra davaya bakan İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, taşınmaz mahallinde keşif yaptı ve 3 mahalli bilirkişiyi dinledi. Keşif sonrası teknik bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, taşınmazın dava tarihi itibariyle rayiç değerinin 2 milyon 205 bin 600 TL olarak tespit edildiği yer aldı. Mahkeme davayı kabul etti ve bilirkişi raporunda belirtilen tutarın davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin, mahkeme kararını bozmasının ardından başvurucu Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



Anayasa Mahkemesi, yaptığı incelemeler sonucunda, başvurucunun taşınmazının orman olarak tespit edilmesine rağmen başvurucuya tazminat ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.