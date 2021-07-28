Azgın teke otundan viagra çıktı! Doğal ürün diyerek insan sağlığıyla oynadılar

İstanbul'da bitkisel ürünler satan bir işletmede yapılan denetim sonucunda analiz için alınan örnek ürünlerin içerisine cinsel gücü artırıcı ilaçların karıştırıldığı ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz yıllarda Şişli ilçesinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine Gökçek Şifa isimli şirkette incelemelerde bulundu.
GIDA TAKVİYESİNİN İÇİNDEN VİAGRA ÇIKTI
Bitkisel gıda takviyesi üzerine üretim yapılan işletmede bulunan ürünlerden bazılarından numune alan Tarım Müdürlüğü ekipleri analiz yapılması için laboratuvara gönderdi. 'Armus Maço', 'Azgın Teke' isimleriyle takviye gıda olarak satılan ürünlerde yapılan incelemede bol miktarda 'Sildenafil' maddesi tespit edildi. Analiz sonucuna göre Sildenafil maddesinin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu anlatılırken bu maddenin 'Viagra' ve 'Degra' olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaçlar olduğu ifade edildi. Raporun ardından şirket hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturrma başlatıldı.
'HAMMADDE SATICILARINDAN BANA GELDİ'
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren işletme sahibi İbrahim G., aynı işi yapan bir çok farklı firmadan bitki hammaddesi alım satımı yaptığını, Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tespit etmiş olduğu ürünleri kimden aldığını hatırlamadığını ifade etti. Ürün içerisinde cinsel gücü artıran etken maddenin bulunduğunu bilmediğini söyleyen işletmeci üzgün olduğunu dile getirdi.
5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, insan sağlığına zararlı olan ve doktor kontrolünde satılması gereken ilaçların bitkisel ürün adı altında satan İbrahim G., hakkında 'Bozulmuş veya Değiştirilmiş İlaç Ticareti' yapmak suçu kapsamında iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.