Azgın teke otundan viagra çıktı! Doğal ürün diyerek insan sağlığıyla oynadılar

İstanbul'da bitkisel ürünler satan bir işletmede yapılan denetim sonucunda analiz için alınan örnek ürünlerin içerisine cinsel gücü artırıcı ilaçların karıştırıldığı ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz yıllarda Şişli ilçesinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine Gökçek Şifa isimli şirkette incelemelerde bulundu.

GIDA TAKVİYESİNİN İÇİNDEN VİAGRA ÇIKTI

Bitkisel gıda takviyesi üzerine üretim yapılan işletmede bulunan ürünlerden bazılarından numune alan Tarım Müdürlüğü ekipleri analiz yapılması için laboratuvara gönderdi. 'Armus Maço', 'Azgın Teke' isimleriyle takviye gıda olarak satılan ürünlerde yapılan incelemede bol miktarda 'Sildenafil' maddesi tespit edildi. Analiz sonucuna göre Sildenafil maddesinin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu anlatılırken bu maddenin 'Viagra' ve 'Degra' olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaçlar olduğu ifade edildi. Raporun ardından şirket hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturrma başlatıldı.