Balık tutarken dereye düşüp öldü

BURSA'DA yaşayan 49 yaşındaki Osman Sat, arkadaşıyla birlikte balık tutmak için girdiği derede sulara kapılarak kayboldu. Talihsiz adamın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu. Orhaneli
ilçesindeki Kocasu Deresi'ne balık tutmaya giden Osman Sat ve arkadaşı 48 yaşındaki M.K., bir yandan mangal yakıp diğer yandan da balık tutmak istedi. M.K. mangalı yakarken, dere kenarına giden Sat ise bir anda suda kayboldu. M.K. durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Osman Sat'ın cansız bedenini 5 saatlik aramanın ardından kayaya takılmış halde buldu. Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde de denize giren Emirhan Özbağ (18) boğularak yaşamını yitirdi.