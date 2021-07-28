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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Barış buluşması katliama döndü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İLHAN DEMİRCİOĞLU
Barış buluşması katliama döndü
İstanbul Beyoğlu'nda dünür olan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay, Örnektepe mahallesinde dün 13.45'te gerçekleşti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Giray çifti arasında tartışma çıktı. Hacer Giray tartışma sonrası dayısı Mahmut Akçay'ın evine gitti. Eşi Berk Giray da babası Hulusi Giray ve kuzeni ile birlikte barışmak amacıyla eşinin bulunduğu Akçay'ın evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada, Akçay'ın evinde bulunan iki yeğeni İrfan Akçay ve Hulusi Akçay yaralandı. Haberi alan Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi. İddiaya göre baba Ağrı da yaralandı. Silahını çeken baba Ağrı, Berk Giray, Hulusi Giray ve kuzen Burak Giray'ı ateş ederek öldürdü. Yaralanan zanlı Mürsel Ağrı, hastanedeki müdahalenin ardından gözaltına alındı.

ÜÇ KENT, 5 ÖLÜM...
Öte yandan Samsun Atakum'da gece yarısı bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Kaan Aydenk ve 28 yaşındaki Serdar Karakurt hayatını kaybetti. Olayla ilgili 29 yaşındaki Yaşar M. gözaltına alındı. Kahramanmaraş Afşin'de, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada da İbrahim E. ile Bahri A. hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Manisa Alaşehir'de ise iki aile arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Yusuf P. hayatını kaybetti.

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Barış buluşması katliama döndü
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