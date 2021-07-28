Ceyda Bölünmez Çankırı’dan Rabia’ya geçmiş olsun ziyareti

Yılmaz'ı evinde ziyaret eden Ceyda Bölünmez Çankırı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Rabia kızımıza yapılan çirkin saldırıdan sonra tepkimizi ortaya koymuştuk. Bulduğumuz ilk fırsatta kendisini ilçe teşkilatımız ile ziyaret ederek yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" şeklinde yazdı. Çankırı, daha önce yaptığı paylaşımda da saldırıya uğrayan Rabia Yılmaz'a destek vererek, "Yaşanan bu dehşet verici hadise hiçbir hak ve özgürlük başlığının altında konu edemeyeceğimiz çağ dışı bir bakış açısıdır. İnsanları giyim kuşamlarına göre yargılamak ya da bir ideolojinin altında sınıflandırmak hiç kimsenin haddi değildir. Rabia kızımızın yanındayız" demişti.

MORAL KAYNAĞI OLDU

Ziyaretten duyduğuğu memnuniyeti dile getiren Rabia Yılmaz, "Özellikle değerli kadın başkanlarımızın çiçekle ziyarete gelmesi beni çok mutlu etti. Moral kaynağı oldu. Hala olayın şokundan kurtulamadım. Atlatmaya çalışıyorum. Bu tarz ziyaretler benim şoktan kurtulmama yardımcı oluyor. Allah onları başımızdan hiç eksik etmesin" dedi.

KARI KOCA DARP ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da yaşanan olayda minibüs şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ın diz kapağına çarptı. Yılmaz, o acı ve refleksle 'gerizekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedi. Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ardından Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ve eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı. Ramazan E., Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Ramazan E. ile eşi Yeliz E., 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEDE İNKAR ETTİLER

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan' işlem yapılan şüpheliler ifadelerinde Rabia Yılmaz'ı darp etmediklerini, sadece tartıştıklarını söyledi. Ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı.