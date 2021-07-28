Çocukların gözü önünde eşini vurmuştu! Cani koca ormanda yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bulunan unlu mamullerin satıldığı iş yerinde Himmet Aydemir, birlikte çalıştığı eşi Kadriye Aydemir ile tartışmaya başladı. Aydemir, tartışma sırasında 4 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde 5 yıllık eşine kurşun yağdırmıştı. Himmet Aydemir, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

ORMANDA YAKALANDI



Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü'nce Himmet Aydemir'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aydemir'in, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güvenç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saklandığı belirlendi. Bölgeye giden polis, Aydemir'i yakalayarak, gözaltına aldı.

EŞİNİN DURUMU KRİTİK



Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Aydemir, verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul ederek, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle eşini vurduğunu belirtti. Hastanede tedavisi devam eden Kadiriye Aydemir'in durumunun kritik olduğu anlaşıldı.