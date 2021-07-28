Devrilen tırda mahsur kalan şoför yanarak öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki TIR, Aydın yönünden İzmir istikametine ilerlediği sırada, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, savrularak yola devrildi. Kaza sonrası TIR'ın motor kısmında yangın çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk eidldi. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis ekipleri de 75. Yıl Selattin Tüneli'ni trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, TIR'da mahsur kalan sürücü Şaban Kılıç'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.