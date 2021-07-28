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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:50 Son Güncelleme: 28.7.2021 12:07

Devrilen tırda mahsur kalan şoför yanarak öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Devrilen tırda mahsur kalan şoför yanarak öldü

İzmir’in Selçuk ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildikten sonra alev aldı. Yaralandıktan sonra araçta mahsur kalan ve çıkamayan tır şoförü Şaban Kılıç yanarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki TIR, Aydın yönünden İzmir istikametine ilerlediği sırada, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, savrularak yola devrildi. Kaza sonrası TIR'ın motor kısmında yangın çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk eidldi. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis ekipleri de 75. Yıl Selattin Tüneli'ni trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, TIR'da mahsur kalan sürücü Şaban Kılıç'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Devrilen tırda mahsur kalan şoför yanarak öldü
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