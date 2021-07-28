Dondurmacıda inanılmaz olay: Minik bebeğini unuttu!

Unutulan bebeğe çalışanlar tarafından güzel vakit geçirildiği görülürken, bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, '' Akşam burada dondurma sırası vardı. Sonradan bir baktık bebek arabası var. Kuyruktakilere ve çevredekilere sorduk "bu bebek kimin?" diye. Beş dakika boyunca etrafa sorduk. Kimseden ses çıkmadı. Bizde bebek ağlamasın diye sade külah verdik, onunla ilgilendik. Tabi bu sırada polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. O sırada polis ekipleri geldi. Ekipler bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra ailesine teslim ettiler. Sonra da aile gelip buraya oturdular'' dedi.