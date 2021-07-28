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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Elinize de yüreğinize de sağlık

Elinize de yüreğinize de sağlık

Tekirdağ’da lise öğrencileri eski ahşap sıralardan 2 bin oyuncak yaptı. Öğrenciler kendi elleriyle şekillendirdikleri oyuncakları şehit çocukları ile özel eğitime gereksinim duyan çocuklara dağıttı

Tekirdağ Çerkezköy'de Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, eski ahşap sıraları oyuncağa dönüştürerek şehit çocukları, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ile anaokulu öğrencilerini sevindiriyor. Okul tarafından hazırlanan "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor, Doğanın ve Çocukların Yüzü Gülüyor" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteğini almaya hak kazandı. Proje kapsamında okullardan toplanan eski sıralar 10 öğretmen ve 113 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek, ahşap oyuncaklara dönüştürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, eski sıraları toplayarak hem becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Okul müdürü Hasan Dede ise projenin, doğanın korunması ve geri dönüşüm açısından önemli olduğunu dile getirdi. Öğrencilerden Tuğçe Boyraz da oyuncakları çocuklara dağıttıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocukların zeka gelişimi için küçük ahşap oyuncaklar ürettik. Farklı şekilde çeşitli oyuncaklarımız var. Onların yüzünü güldürmek için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Elinize de yüreğinize de sağlık
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