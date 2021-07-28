Eşiyle barışmak için gittiği evde kan aktı! 4 ölü 3 yaralı

OĞLUNU GÖRMEK İSTEDİ

İddiaya göre Berk Giray, dün akşam saatlerinde oğlunu çok özlediğini ve barışmak istediğini eşi H. Giray'a bildirdi. Eşinin oğlunu görme isteğini geri çeviren H. Giray barışma teklifini de kabul etmedi. Durumu kabullenemeyen ve eşini ikna etmek isteyen Berk Giray babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray ile birlikte eşinin dayısına ait eve gitti.