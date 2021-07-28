Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşiyle barışmak için gittiği evde kan aktı! 4 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.7.2021 19:32 Son Güncelleme: 28.7.2021 19:40

Eşiyle barışmak için gittiği evde kan aktı! 4 ölü 3 yaralı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Eşiyle barışmak için gittiği evde kan aktı! 4 ölü 3 yaralı

Türkiye dün akşam saatlerinde Beyoğlu’ndan meydana gelen korkunç cinayet haberiyle sarsıldı. Eşi H. Giray ile barışmak isteyen ve bu teklifi reddedilen Berk Giray, akrabalarıyla birlikte eşinin kaldığı eve gitti. Burada iki aile arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sabah  barışma arifesinden, korkunç cinayete uzanan yolculuğa araştırdı. İşte cinayetle ilgili şok detaylar...

Sütlüce'de babasıyla birlikte Kasap – Restoran işletmeciliği yapan Berk Giray, 2018 yılında H. Giray ile dünya evine girdi. Son günlerde evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çift, 15 gün önce iddiaya göre şiddetli bir kavgaya tutuştu. Kavga sonrası genç kadın 2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp dayısı Mahmut Akçay'ın Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine sığındı.

OĞLUNU GÖRMEK İSTEDİ

İddiaya göre Berk Giray, dün akşam saatlerinde oğlunu çok özlediğini ve barışmak istediğini eşi H. Giray'a bildirdi. Eşinin oğlunu görme isteğini geri çeviren H. Giray barışma teklifini de kabul etmedi. Durumu kabullenemeyen ve eşini ikna etmek isteyen Berk Giray babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray ile birlikte eşinin dayısına ait eve gitti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Eşinin dışarıya çıkmamasına ve barışma teklifini geri çevirmesine sinirlenen Berk Giray, Mahmut Akçay'ın evde bulunan iki yeğeni İrfan Akçay ve Beytullah Akçay ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında çıkan arbedede, açılan ateş sunucu Beytullah Akçay karnından, İrfan Akçay ise bacağından yaralandı.

DAMADINA VE YANINDAKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada evinin önünde yaşananları telefonla öğrenen H. Giray'ın babası restoran işletmeciliği yapan Mürsel Ağrı; motoruyla olay yerine geldi. Yeğenlerini kanlar içinde gören Ağrı, belindeki silahı çekip damadı, dünürü ve damadın amcaoğluna kurşun yağdırdı. Başlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Berk Giray, Hulisi Giray ve Burak Giray olay yerinde yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Mürsel Ağrı, İrfan Akçay ve Beytullah Akçay, hastaneye kaldırıldı. Karnından ağır yaralanan Beytullah Akçay tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

"ÖLDÜRMESEM ÖLDÜRECEKLERDİ"

Mürsel Ağrı yapılan ilk müdahalenin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Ağrı'nın "Öldürmesem beni de öldüreceklerdi" dediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Ağrı zırhlı araç ile adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Hulisi Giray, Berk Giray ve Burak Giray'ın cenazelerinin Bademlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından sütlüce Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşiyle barışmak için gittiği evde kan aktı! 4 ölü 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA