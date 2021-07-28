Eşiyle barışmak için gittiği evde kan aktı! 4 ölü 3 yaralı

Sütlüce'de babasıyla birlikte Kasap – Restoran işletmeciliği yapan Berk Giray, 2018 yılında H. Giray ile dünya evine girdi. Son günlerde evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çift, 15 gün önce iddiaya göre şiddetli bir kavgaya tutuştu. Kavga sonrası genç kadın 2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp dayısı Mahmut Akçay'ın Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine sığındı.
OĞLUNU GÖRMEK İSTEDİ
İddiaya göre Berk Giray, dün akşam saatlerinde oğlunu çok özlediğini ve barışmak istediğini eşi H. Giray'a bildirdi. Eşinin oğlunu görme isteğini geri çeviren H. Giray barışma teklifini de kabul etmedi. Durumu kabullenemeyen ve eşini ikna etmek isteyen Berk Giray babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray ile birlikte eşinin dayısına ait eve gitti.
TARTIŞMA ÇIKTI
Eşinin dışarıya çıkmamasına ve barışma teklifini geri çevirmesine sinirlenen Berk Giray, Mahmut Akçay'ın evde bulunan iki yeğeni İrfan Akçay ve Beytullah Akçay ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında çıkan arbedede, açılan ateş sunucu Beytullah Akçay karnından, İrfan Akçay ise bacağından yaralandı.
DAMADINA VE YANINDAKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI
Bu sırada evinin önünde yaşananları telefonla öğrenen H. Giray'ın babası restoran işletmeciliği yapan Mürsel Ağrı; motoruyla olay yerine geldi. Yeğenlerini kanlar içinde gören Ağrı, belindeki silahı çekip damadı, dünürü ve damadın amcaoğluna kurşun yağdırdı. Başlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Berk Giray, Hulisi Giray ve Burak Giray olay yerinde yaşamını yitirdi.
1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Mürsel Ağrı, İrfan Akçay ve Beytullah Akçay, hastaneye kaldırıldı. Karnından ağır yaralanan Beytullah Akçay tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
"ÖLDÜRMESEM ÖLDÜRECEKLERDİ"
Mürsel Ağrı yapılan ilk müdahalenin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Ağrı'nın "Öldürmesem beni de öldüreceklerdi" dediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Ağrı zırhlı araç ile adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.