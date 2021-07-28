Dr. Yıldıray Aslan'ın ölümü meslektaşlarını ve spor camiasını yasa boğdu

Diyarbakır ve spor camiasının tanınmış simalarından Dr. Yıldıray Arslan, Temmuz ayı başında hemşire olan eşi Necmiye ile birlikte İzmir'de uzmanlık eğitimini tamamlayan kızı Ezgi Su Arslan ve Tıp Fakültesi son sınıfa geçen oğlu Yiğit Arslan'ı yanına gitti. Kızının uzmanlığa ve oğlunun ise son sınıfa geçişi nedeniyle yanlarından olmak ve bayramı Diyarbakır'da geçirmek için gittiği İzmir'de 20 gün önce beyin kanaması geçirdi. 53 yaşındaki Dr. Arslan, kızının uzmanlık eğitimi aldığı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi ve Süper Lig eski hakemi Dr. Yıldıray Arslan, 20 gün süren yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Spor ve sağlık camiasında yaptığı hizmetlerle bilinen Arslan'ın vefatı memleketi Diyarbakır'ın yanı sıra meslektaşları arasında ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Binlerce kişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla üzüntüsünü dile getirdi.

UZUN YILLAR HAKEMLİK YAPTI

Uzun yıllar Süper Lig başta olmak üzere futbol hakemliği ile spor camiasına hizmet eden Dr. Yıldıray Arslan, günlerdir hastaneden iyi haber gelmesini bekleyen sevenlerini yasa boğdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile spor kulüpleri de yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Eşi de emekli hemşire olan Dr. Yıldıray Arslan'ın cenazesi Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verildi.