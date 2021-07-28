Eskişehir'de duygusal anlar: Hemen hayvanlarına koştu!

Eskişehir'de 13 Haziran 2021 tarihinde hayvan sever Aysun Korkar, Akpınar Mahallesi'nde bulunan sokak hayvanlarını beslediği sırasında mahalle sakinlerinden biri tarafından darp edilmişti. Darp edilmesi sonrasında çenesinde kırıklar meydana gelmiş ve ameliyata alınmıştı. Yaşanan olay sonrasında iki taraf mahkemelik oldu. Yeniden sağlığına kavuşan Korkar, sokak hayvanlarını beslemeye bıraktığı yerden devam etmeye başladı. Hastalığı sırasında arkadaşlarına teslim ettiği hayvanlarına kavuşan Aysun Korkar, hem mutlu hem de uzun süre uzak kaldığı için hüzünlü.



"UZUN SÜRE ÇENEMİ HİSSEDEMEYECEĞİM"



Yaşanan süreci ve tedavisi hakkında konuşan Korkar, çenesini hissetmediğini söyledi. Normal hayatına dönmeye başladığını belirten Aysun Korkar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çok şükür halime, ayağa kalktım. Yaklaşık 1-2 yıl sürecek uzun tedavi sürecim başladı. Platinlerim ömür boyu benimle kalacaklar. Çenemin sağ tarafını hissetmiyorum. Doktorlar, 8 ay kadar hissedemeyeceğimi söylediler. Bana kalırsa daha uzun süre çenemi hissedemeyeceğim. Katı yiyecek çiğneme kabiliyetim yok. O yüzden hala sıvı besleniyorum. Ama ben yavrularımı bırakmıyorum. Bırakmaya da hiç niyetim yok. Çünkü hayvanları püskürtüyorlar. Biraz önce Akpınar'a gittim ve 5 tane yavrum eksikti. Kim bilir nereye gittiler. Kovalandılar bunu çok iyi biliyorum. Elimden geldiğince onları en sağlıklı şekilde beslemeye çalışıyorum. Kuru ve yaş mamalarını ayrı ayrı alıyorum. Günlük ve 5 dakikada yiyebilecekleri kemik alıyorum. Etrafa atıp da günlerce kokacak kemik atma gibi bir lüksüm yok benim. Sarısungur, Akpınar ve Gülpınar'da toplamla 300 tane köpeğe baktığım için da 5 dakikada bitirebilecekleri etler bırakıyorum."



"MADDİ MANEVİ TAZMİNATLARIMI AÇTIM"



Olay sonrasında yaşanan dava süreci hakkında bilgi veren Korkar, "Dava süreci hala devam ediyor. Daha ne kadar sürer bilemiyorum. Maddi ve manevi tazminat davalarımı açtım. Ben bu acıları çekiyorsam o kişide dışarıda rahat gezmesin. Çünkü bu kavga anında olan bir şey değil. Benim arkama dönmemle büyük ihtimalle elinde taş olduğunu zannettiğim bir darbeyle çenem iki yerden çenem kırıldı ve iki tane dişim fırladı gitti. Bunlar benim uydurmalarım değil. Bunlar Tıp Fakültesinin verdiği raporlarda yazılı zaten. Benim tek isteğim, hayvanları püskürtmesinler. Kimse evinin önündeki ve bahçesindeki hayvanları kovalamasın. Şu kısacık hayatlarında hayvanları huzur versinler sadece bunu istiyorum" diye konuştu.

