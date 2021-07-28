Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.7.2021 00:09

Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

DHA
Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da kavga ettiği iki kuzenini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ali M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eyüpsultan'da dün saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali M. kaçmıştı. Gaziosmanpaşa'da bir hastaneye tedavi amacıyla giden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ali M. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA