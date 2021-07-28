Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da dün saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali M. kaçmıştı. Gaziosmanpaşa'da bir hastaneye tedavi amacıyla giden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.



Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ali M. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.