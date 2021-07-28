Hakan Şimşek: ‘Yaşatmak için evimi satmayı göze aldım'





'O ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK'

Şimşek, "Harika bir doğum günü oldu. Eyşan'ı bizim kadar ailemiz de seviyor. Annem o kadar çok ilgilenmiyor ama kayınvalidem ona çıldırıyor. Hatta ben işe giderken, Eyşan'ı babaannesine bırakıyorum çoğu zaman. O çok özel bir çocuk. Hastalığından dolayı da biz onun üzerine daha çok titriyoruz. İyi ki doğdu iyi ki var" dedi. Eyşan'ın her şeyi hissettiğini söyleyen Şimşek "O çok narin. Biraz ilgisiz kalsa gözleri yaşarıyor. İlgi istiyor ve biz onu çok hassas büyütüyoruz" diye konuştu.