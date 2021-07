Hakan Şimşek: ‘Yaşatmak için evimi satmayı göze aldım'

HER ŞEY ONLARIN SAĞLIKLARI İÇİN

Veteriner Cankat Özel: Ailemizin bireyleri haline gelen can dostlarımız için veterinerlik hizmetleri de 20 yıldır büyük bir profesyonellikle ilerledi. Son teknolojik cihazlarla MR ve tomografi takiplerinden, nörolojik şikayetlere, tümörlerden, çeşitli zor cerrahi operasyonlara kadar birçok dalda uzmanlaşmaya gidildi. Benim Yeşilköy'deki kliniğimde 500'ün üzerinde hasta kaydım var. Hepsinin aşı takiplerinden, rutin kontrollerine kadar isim isim biliyorum. Bazı insanlar var sokakta bulduğu hayvanın sağlık masraflarını üstleniyor. Bazı aileler, can dostlarının sağlığına kavuşması için elinde avucunda ne varsa harcamayı göze alıyor.